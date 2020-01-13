В Московской области открыта школа на 1350 мест

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В Одинцове, в жилом комплексе «Сколковский», открыли новую школу. Сейчас в ней работает только начальное отделение, но в сентябре она откроет двери для всех.

Рассчитана новая школа на 1350 мест. Пока в нее поступили 196 младшеклассников, но в будущем учебном году планируют набрать 54 класса.

В здании построили два спортивных зала, большую столовую, библиотеку, медпункт, лаборатории, мастерские.

В микрорайоне Новая Трехгорка живут 30 тысяч человек. Раньше там было всего две школы. Часть учеников теперь переведут в новую корпус. Благодаря этому в микрорайоне решится проблема второй смены.

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