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Детские сады и школы

В Московской области открыта школа на 1350 мест

 © sun1-14.userapi.com

В Одинцове, в жилом комплексе «Сколковский», открыли новую школу. Сейчас в ней работает только начальное отделение, но в сентябре она откроет двери для всех.

Рассчитана новая школа на 1350 мест. Пока в нее поступили 196 младшеклассников, но в будущем учебном году планируют набрать 54 класса.

В здании построили два спортивных зала, большую столовую, библиотеку, медпункт, лаборатории, мастерские.

В микрорайоне Новая Трехгорка живут 30 тысяч человек. Раньше там было всего две школы. Часть учеников теперь переведут в новую корпус. Благодаря этому в микрорайоне решится проблема второй смены.

 © 360tv.ru

 © sun1-23.userapi.com

 © 360tv.ru

 © 360tv.ru
Источник: https://360tv.ru/news/mosobl/shkolu...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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Московская область, новая школа
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