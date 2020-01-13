В Москве открылась новая детская поликлиника

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В Тропарево-Никулине открылся новый филиал детской городской поликлиники № 131. Врачи уже приняли первых пациентов.

Здание площадью 9,7 тысяч м2 занимает шесть этажей. Строение возвели по индивидуальному проекту на месте снесенной нежилой постройки. В центре здания находится атриум, образующий светлое открытое пространство с первого по шестой этажи. Подобное решение является нетипичным для городских поликлиник.

В поликлинике оборудованы не только удобные кабинеты, но и комнаты отдыха для медиков, зоны ожидания для пациентов, детские игровые зоны и санузлы на каждом этаже, в том числе для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в здании есть лифты и современная система кондиционирования.

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Более посещаемые кабинеты находятся на нижних этажах, а менее посещаемые, как и административные помещения, расположены на верхних. В учреждении есть кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты вакцинации, ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии, а также новый зал ЛФК с кабинетом механотерапии для комплексного лечения различных заболеваний, включая болезни опорно-двигательного аппарата.

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