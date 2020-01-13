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Детские сады и школы

В Ставропольском крае открыта школа на 500 мест

 © tass.ru

В поселке Мирный открыли новую школу. Получать знания в третьей школе поселка Мирный Предгорного района будут 500 учеников, в здании также расположатся несколько групп детского сада.

В школе оборудованы четыре кабинета технологии, в 20 предметных кабинетах установлено необходимое презентационное оборудование, на территории школы находится спортивная зона и четыре игровые площадки для детсадовцев.

«Раньше здесь работала начальная школа, она находилась в приспособленном здании старой постройки барачного типа. Большинство школьников подвозили на уроки на двух автобусах в соседний поселок. На базе школы открылись также две группы ухода и присмотра за детьми, будет четыре группы.

Потребность в местах в детском саду в поселке будет закрыта полностью», — пояснили в отделе образования.

 © atvmedia.ru

 © atvmedia.ru

 © atvmedia.ru

 © atvmedia.ru

 © images.pobeda26.ru
Источник: https://tass.ru/v-strane/7510107?ut...ferrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Ставропольский край, новая школа
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