В Иркутске открыли новый детский сад на 350 мест

© irk.today

Новый детский сад на 350 мест на улице Зимней в Иркутске открыт для посещения детей. В дошкольном учреждении уже работают четыре группы, остальные воспитанники еще проходят необходимое медицинское обследование.

Двухэтажное здание детского сада состоит из двух блоков. Учреждение рассчитано на 16 групп дневного пребывания, в том числе и детей в возрасте до трех лет, созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Каждая групповая ячейка имеет игровые комнаты, буфетные и раздевальные. Кроме этого, в здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, плавательный бассейн, медицинский кабинет, пищеблок. На территории сада размещены игровые и спортивная площадки, обеспечен проезд вокруг здания, оборудованы тротуары.

© irk.today

© irk.today

Строительство детского сада выполнялось в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2021 годы» на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов. Работы завершили в конце сентября 2019 года. После этого проводилось устранение выявленных строительных недочетов, а также выполнялись комплектование дошкольного учреждения и оформление всех необходимых документов.