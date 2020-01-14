В селе Иглино Башкирии открылась новая школа и детский сад

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В с. Иглино в Башкирии 13 января открылась новая школа № 5 на 640 мест. На сегодняшний день это самая большая школа в райцентре. Образовательное учреждение совмещено с детским садом «Акбузат» на 140 мест.

Стоимость строительства и оборудования составила около 370 млн рублей.

Рабочие места получили 82 педагога, 640 школьников провели свой первый учебный день новых классах. В детском саду открылись две группы для детей от двух месяцев до трех лет, а также шесть групп для детей от трех до семи лет.

Только в 2019 году в Башкирии было построено 22 детских сада и 21 школа.