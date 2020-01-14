В Марий Эл открыт детский сад на 320 мест

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Второй в Йошкар-Оле и четвертый в республике детский сад, построенный в рамках реализации нацпроекта «Демография», открыт в столице Марий Эл. Создано 50 новых рабочих мест для педагогических работников и персонала.

В начале минувшего года был открыт новый корпус дошкольного учреждения в посёлке Знаменский Медведевского района. В течение года построены и уже работают детские сады в микрорайоне «Восточный» Йошкар-Олы и в городе Волжске. В конце прошлого года строителями сдан пристрой к действующему детскому саду «Лесная сказка» в столице Марий Эл. Таким образом, в республике в 2019 году создано 1165 дошкольных мест, для сравнения в 2018-м году этот показатель составил 598 мест.

В настоящее время ведётся строительство четырех дошкольных учреждений, два из которых возводятся в столице Марий Эл. Будут открыты 1010 новых мест.

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