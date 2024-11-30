В Марий Эл завершён капитальный ремонт моста через р. Юшут

В Марий Эл завершён капитальный ремонт моста через р. ЮшутСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Мост через р. Юшут на 43 км дороги Звенигово — Шелангер — Морки в Звениговском районе введен в эксплуатацию после капительного ремонта по нацпроекту БКД.
Мост через реку Юшут, построенный в 1972 году, давно нуждался в капитальном ремонте. Работы начались прошлой зимой благодаря национальному проекту и завершились на месяц раньше запланированного срока.
Это сооружение стало самым крупным и затратным объектом года: длина моста составляет 75,6 метра, а стоимость ремонта — 184,31 млн рублей.
Подрядчик полностью демонтировал старую конструкцию и возвел новый мост, соответствующий современным стандартам, сообщают «Дороги Марий Эл».
В ходе ремонта восстановили часть опор, добавили дополнительные сваи на береговых участках, заменили балки пролетного строения, уложили новое мостовое полотно и асфальтобетонное покрытие, установили водоотводную систему и оцинкованные перильные ограждения.
Обновленный мост на дороге Звенигово — Шелангер — Морки, которая ежедневно обслуживает около 3000 автомобилей, значительно улучшит транспортное сообщение между районами.
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