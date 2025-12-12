3 дня назад
В Йошкар-Олу поступило ещё 10 новых автобусов и троллейбусов
В торжественной обстановке 5 новых автобусов большого класса марки НефАЗ вместимостью 86 человек и 5 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом были переданы предприятию «Троллейбусный транспорт».
До конца этого года поступят ещё 7 единиц среднего класса автобусов КамАЗ вместимость 70 человек и 5 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Источник: www.marimedia.ru
