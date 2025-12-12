MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад 233
44
Великоросс Транспорт, спецтехника и логистика

В Йошкар-Олу поступило ещё 10 новых автобусов и троллейбусов

© marimedia.ru

В торжественной обстановке 5 новых автобусов большого класса марки НефАЗ вместимостью 86 человек и 5 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом были переданы предприятию «Троллейбусный транспорт».

До конца этого года поступят ещё 7 единиц среднего класса автобусов КамАЗ вместимость 70 человек и 5 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

© marimedia.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.marimedia.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт