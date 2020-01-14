В Костроме открыта школа на 1000 мест

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В новой костромской школе прошли первые уроки. Это самая крупная в областном центре и первая построенная «с нуля» школа за последние 26 лет. Здание стало новым корпусом 33-й гимназии.

Учебное заведение на 1000 мест построено по национальному проекту «Образование». На эти цели направлено более 700 млн рублей.

Новая школа разделена на секции для младших классов, для среднего звена, также выделена зона, в которой расположены столовая, спортзал и актовый зал. Учебные классы оборудованы современной техникой — дети смогут работать с квадрокоптерами, 3D-принтерами. В школе есть свой кинотеатр.

Школа на тысячу учеников также строится по нацпроекту в Давыдовском микрорайоне Костромы. Она будет сдана в конце 2020 года.

© kostroma.today

© kostroma.today

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© k1news.ru

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/shkola-na-tysyachu-uchenikov-otkrylas-v-kostrome-po-natsproektu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews