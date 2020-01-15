СНСЗ изготовил композитные комплектующие для Кочубеевской ветроэлектростанции

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4 января Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) сообщил о завершении производства серии комплектов композитных изделий для Кочубеевской ветроэлектростанции (ВЭС) в Ставропольском крае.

Как отмечается в пресс-центре завода, контракт на поставку изделий с дочерней компанией госкорпорации «Росатом» — АО «НПК «Химпроминжиниринг» был подписан в апреле 2018 года. Документ предусматривает изготовление композитных кожухов гондол, кожухов ступиц и обтекателей ветроэнергетических установок для пяти ветропарков в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском крае.Ранее СНСЗ завершил изготовление для ветропарка в Республике Адыгее. Завершение всех работ по контракту, который предполагает изготовление 388 комплектов изделий, ожидается в октябре 2022 года.Изготовление комплектующих для ветроэнергетики на СНСЗ рассматривают как очередной шаг по расширению применения композитных материалов в гражданской промышленности.