В поселке Савино Ивановской области заработала новая школа

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9 января начала работу новая школа в пос. Савино. Учебное заведение — одно из самых современных в области. Рассчитано на 700 учащихся. Оснащена по последнему слову техники. Здесь имеется цифровая лаборатория, современные компьютерные классы.

Федеральному и областному бюджету она обошлась почти в 600 млн рублей. Сегодня здесь обучаются более 600 жителей поселка и ближних деревень. Педагогический коллектив укомплектован полностью.

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Новую школу в Савине ждали не один год. Решение о ее закрытии суд принял 7 ноября 2016 года. На тот момент в поселке работали два учебных заведения — восьмилетняя и средняя школы. Восьмилетка располагалась в деревянном здании прошлого века. Средняя школа была поновее, но не выстояла — начала разваливаться. Именно из-за трещин на стенах и в фундаменте прокуратура обратилась в суд с требованием занятия там прекратить.