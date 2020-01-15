Вертолеты России передали два Ми-8МТВ-1 для Якутии

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкоропарцию Ростех) передал заказчику — авиакомпании «АЛРОСА» два вертолета Ми-8МТВ-1 производства ПАО «Казанский вертолетный завод». Машины будут выполнять задачи по предназначению в Республике Саха (Якутия).

Вертолеты Ми-8МТВ-1, поставленные в рамках данного контракта, предназначены для перевозки грузов и пассажиров, а также для дежурства по программе санитарной авиации. Вертолеты укомплектованы десантными сидениями на 23 пассажира, выполнена подготовка мест для последующего оснащения салона медицинским модулем и пассажирскими креслами. Кроме того, машины доработаны под установку внешней подвески и бортовой стрелы с лебедкой (ЛПГ-150М).

Ми-8МТВ-1 способен перевозить на внешней подвеске груз, максимальным весом до 4 тонн — в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.