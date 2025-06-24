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АЛРОСА получила вертолет Ми-8МТВ-1 Ростеха для полетов в Якутии

Теперь винтокрылая машина будет выполнять санитарные задания, возить грузы и пассажиров в крупнейшем регионе страны. Ми-8МТВ-1 произведен на Казанском вертолетном заводе. Техника поставлена в рамках действующего контракта.

К месту эксплуатации борт прилетел своим ходом: экипаж заказчика преодолел на новой «восьмерке» около 4 тысяч километров. Вертолет уже приступил к работе в аэропорту Мирный.

Новый вертолет Ми-8МТВ-1 стал шестым воздушным судном этой серии, изготовленным для авиакомпании АЛРОСА.

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