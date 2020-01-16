На Верхневолжском СМЦ в г. Иваново запустили линию продольной резки
На Верхневолжском СМЦ, входящем в группу компаний ДИПОС, состоялся запуск высокотехнологичной линии продольной резки рулонной стали.
Среди множества преимуществ оборудования: резка проката из углеродистых и нержавеющих марок стали, алюминия и меди толщиной 0,2 мм, высокая скорость переработки проката (до 400 м/мин), возможность снятия и нанесения пленки и упаковочной бумаги, высокое качество кромки и др.
Группа компаний ДИПОС- производит продукцию из металлопроката для строительной, автомобильной, топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и других отраслей.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/113345
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