На Верхневолжском СМЦ в г. Иваново запустили линию продольной резки

© www.metalinfo.ru

На Верхневолжском СМЦ, входящем в группу компаний ДИПОС, состоялся запуск высокотехнологичной линии продольной резки рулонной стали.

Среди множества преимуществ оборудования: резка проката из углеродистых и нержавеющих марок стали, алюминия и меди толщиной 0,2 мм, высокая скорость переработки проката (до 400 м/мин), возможность снятия и нанесения пленки и упаковочной бумаги, высокое качество кромки и др.

Группа компаний ДИПОС- производит продукцию из металлопроката для строительной, автомобильной, топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и других отраслей.