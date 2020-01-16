«СибирьЭкоСтрой» открыл в Свердловской области предприятие по переработке древесины

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16 января ООО «СибирьЭкоСтрой» открыло в Североуральске Свердловской области первую очередь комплекса по переработке древесины.

В лесопильном цехе будет производиться пиломатериал длиной до 6 метров.

Мощность лесопильного цеха составляет 60 тысяч м3 в год при работе в одну смену.

Цех утилизации рассчитан на переработку 8 тонн опила в смену. Отходы производства будут перерабатываться в древесную муку и пеллеты.

Весной на предприятии планируется запустить сушильный комплекс и котельную.

Создано 40 новых рабочих мест, в общей сложности здесь планируют обучить и трудоустроить 175 человек.

«Проделана большая работа, но это примерно треть. У нас большие планы по развитию. Для тех, кто переживает по поводу того, что мы лес просто вырубаем, скажу, что нам министерство природных ресурсов не даст этого сделать. Мы лес восстанавливаем, сеем и садим. В настоящее время высажено 26,5 га леса, израсходовано 150 кг семян специального сорта, подходящего для климатических условий севера Свердловской области», — сообщил директор предприятия Андрей Бабкин.