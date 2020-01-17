В Якутске открылся детский сад на 240 мест с ясельными группами

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17 января, состоялось открытие детского сада № 1 «Звездочка», расположенного в 203 микрорайоне столицы Якутии.

В новом учреждении будут 12 групп, в том числе группы для детей раннего возраста до трех лет, группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

За прошлый 2019 год в республике введено 23 детских сада и 8 школ.

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Также откроется Лекотека для детей с тяжелыми и множественными нарушениями, которую будут посещать дети в сопровождении родителей или тьюторов и Служба ранней помощи для оказания ранней коррекции.