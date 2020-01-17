«Вертолеты России» передали ГТЛК семь вертолетов Ми-8АМТ

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Холдинг «Вертолеты России» досрочно поставил партию из семи вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода Государственной транспортной лизинговой компании.

Ми-8АМТ закуплены ГТЛК в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Вертолеты будут эксплуатироваться региональными авиакомпаниями на Крайнем Севере и в Сибири.

Вертолеты поставлены досрочно в рамках контракта на поставку 14 вертолетов ГТЛК в 2019-2020 годах.

Ми-8АМТ закуплены ПАО «ГТЛК» в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Два вертолета будут использоваться АО «Нижневартовскавиа», два — АО «Нарьян-Марский ОАО», два — АО «Русские вертолетные системы» и один — ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка».

Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте, оснащён двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Вертолеты типа Ми-8/171 — самые массовые вертолёты российского производства. Они обладают хорошей дальностью полета, надёжны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и обслуживании, могут применяться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.

«Через Государственную транспортную лизинговую компанию мы поставляем вертолеты региональным операторам всей страны. Благодаря своим техническим характеристикам, наша техника способна оказывать помощь в самых отдаленных уголках России», — отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.