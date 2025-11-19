ГТЛК и «ЮТэйр-Вертолетные услуги» официально подписали акты передачи-приемки в финансовую аренду (лизинг) 6 отечественных вертолетов Ми-8МТВ-1 на форуме «Транспорт России» в Москве.

В ходе торжественной церемонии представителям крупнейшего вертолетного оператора «ЮТэйр-Вертолетные услуги» вручены символические ключи от авиатехники. Все борты произведены холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга России.

Всего в 2025 году ГТЛК планирует передать российским авиакомпаниям по ФНБ-проекту 30 вертолетов, современных модификаций Ми-8, что будет способствовать как реализации комплексной программы развития авиаотрасли, так и наращиванию региональных авиаперевозок.

«Минпромторг России в рамках реализации КПГА совместно с ГТЛК выполняет мероприятия по обеспечению воздушными судами авиакомпаний и регионов страны. В рамках инвестиционного проекта „Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний“, финансируемого за счет средств ФНБ в период 2023-2025 гг., передано 77 ед. вертолетов типа Ми-8, до конца текущего года планируется передать еще 9 ед. вертолетов Ми-8. Это позволит обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока», — отметили в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации .

«Обновление вертолетного парка является значимым вкладом в развитие авиаотрасли. Программа Минпромторга России и работа холдинга „Вертолеты России“ Госкорпорации Ростех при использовании механизма лизинга ГТЛК с привлечением средств ФНБ позволяет отечественным авиакомпаниям оперативно обновлять технику. Это напрямую способствует наращиванию объемов и повышению надежности и безопасности региональных авиаперевозок, является эффективным, отлаженным способом для динамичного развития всей отрасли и качественного выполнения задач, поставленных Правительством Российской Федерации», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев.

«Получение новых воздушных судов — важнейший шаг в последовательном обновлении нашего вертолетного парка и развитии транспортной доступности регионов России. „ЮТэйр“ является мировым лидером по числу эксплуатируемых новейших вертолетов Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ — в составе флота компании находится более 110 машин этого типа. Новые воздушные суда обеспечат транспортную доступность удаленных районов Севера, будут задействованы в интересах крупнейших заказчиков нефтегазового сектора, в пожаротушении и санитарной авиации», — отметил генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут использоваться практически в любых климатических условиях. «Восьмерки» могут выполнять широкий спектр авиационных работ, включая перевозку грузов, пассажиров, санитарную эвакуацию, пожаротушение, строительно-монтажные работы, поисково-спасательные операции и многие другие.