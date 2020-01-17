Крупнейший экспортер газетной бумаги «Карелия Палп» начал поставки в Австралию

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Кондопожский ЦБК в январе 2020 года отгрузил первую в истории предприятия партию газетной бумаги для партнеров в Австралии, сообщила пресс-служба ООО «Карелия Палп».

В середине января контейнеры с бумагой отправятся из порта Санкт-Петербурга, а в Сидней прибудут уже в начале марта.

Партия для Австралии стала знаковым событием для компании — теперь на мировой карте поставок ООО «Карелия Палп» представлены все континенты, кроме Антарктиды.

ООО «Карелия Палп» — крупнейший в России экспортер газетной бумаги, поставляющий продукцию более чем в 50 стран мира, один из крупных мировых поставщиков в своем сегменте, входит в ТОП-100 крупнейших экспортеров несырьевого сектора (80% бумаги экспортируется). При этом Кондопожская бумага отличается высокими качественными характеристиками.