Крупнейший экспортер газетной бумаги «Карелия Палп» начал поставки в Австралию
Кондопожский ЦБК в январе 2020 года отгрузил первую в истории предприятия партию газетной бумаги для партнеров в Австралии, сообщила пресс-служба ООО «Карелия Палп».
В середине января контейнеры с бумагой отправятся из порта Санкт-Петербурга, а в Сидней прибудут уже в начале марта.
Партия для Австралии стала знаковым событием для компании — теперь на мировой карте поставок ООО «Карелия Палп» представлены все континенты, кроме Антарктиды.
ООО «Карелия Палп» — крупнейший в России экспортер газетной бумаги, поставляющий продукцию более чем в 50 стран мира, один из крупных мировых поставщиков в своем сегменте, входит в ТОП-100 крупнейших экспортеров несырьевого сектора (80% бумаги экспортируется). При этом Кондопожская бумага отличается высокими качественными характеристиками.
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17.01.2018:36:56
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