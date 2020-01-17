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Экспорт

Крупнейший экспортер газетной бумаги «Карелия Палп» начал поставки в Австралию

 © www.bumprom.ru

Кондопожский ЦБК в январе 2020 года отгрузил первую в истории предприятия партию газетной бумаги для партнеров в Австралии, сообщила пресс-служба ООО «Карелия Палп».

В середине января контейнеры с бумагой отправятся из порта Санкт-Петербурга, а в Сидней прибудут уже в начале марта.

Партия для Австралии стала знаковым событием для компании — теперь на мировой карте поставок ООО «Карелия Палп» представлены все континенты, кроме Антарктиды.

ООО «Карелия Палп» — крупнейший в России экспортер газетной бумаги, поставляющий продукцию более чем в 50 стран мира, один из крупных мировых поставщиков в своем сегменте, входит в ТОП-100 крупнейших экспортеров несырьевого сектора (80% бумаги экспортируется). При этом Кондопожская бумага отличается высокими качественными характеристиками.
Источник: http://www.bumprom.ru/index.php?ids=272&sub_id=30518

Экспорт, Карелия, бумажная промышленность
  • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
    17.01.2018:36:56

    Производство мелованной бумаги в России прекратилось в 2010 году, когда, по данным Росстата, было выпущено всего 4 т этой продукции.Лидирующим поставщиком мелованной бумаги на российский рынок выступает Финляндия — на ее долю приходится 45% всего импорта всех типов мелованных бумаг. Вторым крупным поставщиком выступает Китай. На долю Поднебесной приходится 15% всего импорта мелованной бумаги в Россию. Около 13% импорта «меловки» для российской полиграфии принадлежит Германии. До 8% всего ввоза мелованных бумаг в натуральном выражении на российский рынок поставляет Австрия. Примерно 7% в Россию ввозит Республика Корея. И замыкает шестерку основных стран — импортеров мелованной бумаги всех типов Швеция. Доля поставок из этой страны соответствует 4%.

    #1184254
    • Нет аватара brat_po_razumu
      17.01.2019:16:36

      Ценная информация. 2010 г. Можно еще данные 1917 г. дать.

      А в 2018 году в России было произведено 112 928 тонн бумаги и картона для письма, печати или прочих графических целей, мелованных каолином или прочими неорганическими веществами, что на 9,5% выше объема производства предыдущего года.

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: brat_po_razumu~19:17 17.01.20
      #1184258
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