Во Владимирской области открылся новый животноводческий комплекс

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В деревне Горки Судогодского района Владимирской области состоялось открытие нового животноводческого комплекса. Комплекс на 400 голов был построен с нуля, в нем есть доильный зал, родильное отделение. Руководство фермы закупило племенной скот во Владимирской области, чтобы поддержать местных животноводов.

Комплекс оснащен цехами с оборудованием для оптимально быстрого охлаждения свежего молока. Все молоко производитель поставляет на «Судогодский молочный завод».

Комплекс на 400 голов принадлежит ООО СП «Пионер». Сейчас в хозяйстве работают 130 человек, величина стада — около 3 тысяч голов, из них 1,6 тысячи — дойные коровы. В планах предприятия создание еще одного аналогичного комплекса.

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Строительство комплекса обошлось всего в 220 млн рублей. Деньги на проект по областной программе выделены АО «Владагролизинг», учредителем которого является областная администрация. Кроме затрат на строительство и оборудование, 49 млн инвестор потратил на закупку племенного скота. Как сказал гендиректор компании Александр Попков, все затраты должны окупиться за 7-8 лет.

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