Во Владимирской области ЗАО им. Ленина открыл новый роботизированный молочный комплекс

Первый роботизированный комплекс для доения коров начал работу на сельскохозяйственном предприятии ЗАО «Имени Ленина» в Собинском округе Владимирской области. Поддержка аграриев входит в число задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации губернатора региона.

В рамках модернизации предприятие перешло на новый уровень автоматизации. Там полностью обновили инфраструктуру: привели в порядок системы водоснабжения, отопления, вентиляции, установили котельную, роботов нового поколения, 3D-камеры и умные датчики для максимального комфорта животных.

Инвестиции в проект составили более 440 млн рублей.

Роботизированная система не только ускоряет процесс, но и повышает комфорт для животных. Если раньше один специалист мог обслужить от 10 до 15 коров за дойку, то на современных производствах эта цифра выросла в 10 раз: 16 роботов обслуживают около семисот голов, а вся информация о процессе оперативно выводится на специальные экраны. Один «железный помощник» берет на себя заботу о 70 коровах.

Помимо скорости увеличивается и объем надоя. Ежесуточно предприятие получает на 30-40 тонн больше молока. Достигается такой высокий результат благодаря полной автоматизации: система оснащена особыми датчиками и 3D-камерами.

ЗАО «Имени Ленина» входит в тридцатку самых рентабельных предприятий России и стабильно обеспечивает рабочими местами жителей ближайших сел и деревень. На данный момент в хозяйстве трудятся 165 человек.