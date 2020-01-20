Региональный сосудистый центр открылся в Пятигорске

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Региональный сосудистый центр начал работу в Пятигорске Ставропольского края. Ежегодно здесь планируется проводить около тысячи высокотехнологичных операций. Центр создан в рамках регионального нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» нацпроекта «Здравоохранение». На оборудование Центра больница получила 120 млн рублей из федерального бюджета.

Сосудистый центр открыт на базе городской клинической больницы. Здесь будут оказывать экстренную, стационарную и консультативную помощь при сосудистых катастрофах (инсультах, инфарктах, острых нарушениях мозгового кровообращения, острых коронарных синдромах и т. д. ).

Ранее получить такую помощь пациенты могли только в Ставрополе.

«В год в центре планируется проводить более тысячи высокотехнологичных операций, около 800 операций по стентированию сосудов, 250 — по установке кардиостимуляторов. Помощь будут получать более 1,5 тыс. пациентов ежегодно.

В центре открыты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиохирургии, кардиологическое для больных с острым коронарным синдромом, а также отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, анестезиологии и реанимации.

Специалисты центра будут проводить стентирование сосудов различных локализаций, тромбоэкстракцию при ишемическом инсульте, каротидную эндартерэктомию, аортокоронарное шунтирование. При этом, как отмечается, осваиваются новые методы хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых патологиях.