сегодня
В Кисловодске открылся новый корпус городской больницы
В корпусе разместились обновлённые отделения реанимации, кардиологии, а также ряд новых отделений и операционных, которых ранее не было. Из-за этого пациентов приходилось направлять в другие города КМВ. Также появилась возможность проводить МРТ, цифровой рентген и ангиографию по полису ОМС на базе городской больницы.
Источник: stavropol.bezformata.com
