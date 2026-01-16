MAX
В Кисловодске открылся новый корпус городской больницы

В корпусе разместились обновлённые отделения реанимации, кардиологии, а также ряд новых отделений и операционных, которых ранее не было. Из-за этого пациентов приходилось направлять в другие города КМВ. Также появилась возможность проводить МРТ, цифровой рентген и ангиографию по полису ОМС на базе городской больницы.

Источник: stavropol.bezformata.com

