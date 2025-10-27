В Ставропольском крае открыт новый медицинский центр
Медицинское учреждение полностью оборудовано современной лицензированной техникой и готово принимать первых пациентов.
На юго-западе Ставрополя в микрорайоне «Кварталы 17/77» открылась клиника «СтавРоссМед». Новое медучреждение — это целая экосистема: диагностика, лечение, реабилитация.
Клинику возглавил главный врач Эдуард Марабян, под руководством которого работает коллектив опытных и квалифицированных медиков.
В клинике представлено более 25 медицинских направлений. Все отделения связаны в единую цифровую экосистему, что обеспечивает бесшовную интеграцию. В учреждении позаботились и о комфортных зонах ожидания и удобной навигации.
Диагностическая база-передовые аппараты КТ,МРТ и УЗИ.
Современное комфортабельное здание для медучреждения площадью более 4,5 тысяч квадратных метров было построено группой компаний «ЮгСтройИнвест» в микрорайоне «Кварталы 17/77».
Клиника предлагает полный спектр услуг — диагностику, лечение и реабилитацию. Она оснащена современным оборудованием, а штат укомплектован высококвалифицированными врачами, готовыми оказать пациентам помощь любой сложности.
Все подразделения медучреждения объединены в единую цифровую платформу, обеспечивающую быстрый доступ к данным диагностики, экспресс-анализов, результатам исследований для всех специалистов. Для удобства пациентов здесь созданы комфортные зоны ожидания и удобная навигация.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На острове Сахалин специалисты Военно-строительной компании (ВСК) завершили создание административно-поликлинического корпуса военного госпиталя.
- В Кудымкаре достроили новый хирургический корпус окружной больницы. Ст...кт для всего Коми-Пермяцкого округа, где проживает более 100 тысяч человек.
- Новая современная поликлиника открылась микрорайоне Казачья бухта. В п...нной работы было закуплено почти 3 тысячи единиц медицинского оборудования.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0