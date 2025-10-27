Медицинское учреждение полностью оборудовано современной лицензированной техникой и готово принимать первых пациентов.

На юго-западе Ставрополя в микрорайоне «Кварталы 17/77» открылась клиника «СтавРоссМед». Новое медучреждение — это целая экосистема: диагностика, лечение, реабилитация.

Клинику возглавил главный врач Эдуард Марабян, под руководством которого работает коллектив опытных и квалифицированных медиков.

В клинике представлено более 25 медицинских направлений. Все отделения связаны в единую цифровую экосистему, что обеспечивает бесшовную интеграцию. В учреждении позаботились и о комфортных зонах ожидания и удобной навигации.

Диагностическая база-передовые аппараты КТ,МРТ и УЗИ.

Современное комфортабельное здание для медучреждения площадью более 4,5 тысяч квадратных метров было построено группой компаний «ЮгСтройИнвест» в микрорайоне «Кварталы 17/77».

Клиника предлагает полный спектр услуг — диагностику, лечение и реабилитацию. Она оснащена современным оборудованием, а штат укомплектован высококвалифицированными врачами, готовыми оказать пациентам помощь любой сложности.

Все подразделения медучреждения объединены в единую цифровую платформу, обеспечивающую быстрый доступ к данным диагностики, экспресс-анализов, результатам исследований для всех специалистов. Для удобства пациентов здесь созданы комфортные зоны ожидания и удобная навигация.