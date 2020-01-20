ГК «Ракурс» досрочно модернизировала системы регулирования гидроагрегатов на Токтогульской ГЭС

Машинный зал Токтогульской ГЭС © www.rakurs.com

Как сообщила пресс-служба ГК «Ракурс» (компания является одним из лидеров российского рынка промышленной автоматизации) в Киргизии на Токтогульской ГЭС российской компанией досрочно произведен монтаж и пусконаладка систем регулирования 4-х гидроагрегатов, а также внедрена система ГРАРМ, которая предназначена для управления выработкой активной и реактивной мощностей ГЭС или части ее гидроагрегатов.

Российское оборудование разработки ООО «Ракурс-инжиниринг» (входит в ГК «Ракурс» и является резидентом ОЭЗ «Нойдорф» в Санкт-Петербурге), в рамках сотрудничества с киргизской компанией АО «Электрические станции», было доставлено на Токтогульскую ГЭС в июле 2019 года.

Оборудование было изготовлено и доставлено российской компанией в сжатые сроки, а именно через 4.5 месяца с начала работ.

Модернизация системы регулирования первого из четырех гидроагрегатов на Токтогульской ГЭС была завершена в августе 2019 года.