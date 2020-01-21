В Пензенской области открыли сельский детский сад

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В селе Неверкино Пензенской области состоялось открытие нового детского сада на 100 мест, возведенного в рамках нацпроекта «Демография».

Детский сад оснащен залом для спортивных и музыкальных занятий, пищеблоком, медицинским блоком, тремя группами для детей среднего возраста, двумя ячейками для ясельных групп. Также на территории учреждения располагаются пять теневых навесов и детская площадка.