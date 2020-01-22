В Удмуртии в СПК «Маяк» открыт коровник с профилакторием на 400 голов КРС

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Молочные хозяйства Удмуртии планируют в рамках обновления производственной базы открыть 37 новых молочно-товарных ферм и 15 помещений шлейфа в 2020 году. В середине января 2020 года уже состоялось торжественное открытие первого из запланированных объектов — животноводческого помещения на 400 голов в СПК «Маяк» Кезского района республики.

Коровник с профилакторием — новое технологическое решение, которое применили при строительстве в СПК «Маяк». Таких ферм в районе ранее не строили. Руководством хозяйства была поставлена задача разместить здесь скот сразу по трем физиологическим группам — молодняк, дойное стадо и сухостой. Телята и коровы находятся вместе, а значит, это дает возможность выращивания более здорового молодняка. Плавный перевод дойного стада из старой фермы на новую в «Маяке» начали еще в конце прошлого года. Пока помещение полностью не заполнено животными, но в перспективе дойное стадо в СПК вырастет. На сегодняшний день здесь содержится 585 коров.

Новый год хозяйство встретило с хорошими производственными показателями: продуктивность дойного стада выросла на 3,5% - с 6100 кг до 6320 кг, прибавка в валовых надоях молока составила 128 т или 3,6%.

В целом в 2020 году в Удмуртии, по озвученным планам производителей, должны вступить в строй 37 новых молочно-товарных ферм и 15 помещений шлейфа (телятники, родильные отделения, сухостойные дворы…). На 56,4 млн рублей увеличены субсидии, выделяемые из регионального бюджета на возмещение части затрат на строительство ферм и приобретение высокотехнологичного молочного оборудования. Общая сумма составит 150,6 млн рублей против 94,1 млн рублей в 2019 году.

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