Уральский турбинный завод обновляет производство

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Уральский турбинный завод (входит в РОТЕК) ввел в эксплуатацию две новые термические печи, завершив первый этап модернизации термического участка.

На термических печах ПВП 10.20.10/12,5М и ПВП 15.20.10/12,5М будет проводиться отпуск, нормализация и закалка деталей, в том числе из жаропрочных материалов. Печи оснащены современной системой управления, что обеспечивает стабильность поддержания технологических режимов. Одна из печей с выкатным подом, это облегчит процесс погрузки и выгрузки деталей.

Технические характеристики нового оборудования позволили расширить номенклатуру подвергающихся термообработке узлов и деталей и расшить узкое место в производстве, связанное с переводом заготовок деталей турбин с поковок на прокат. Теперь печи полностью обеспечивают бесперебойную работу термического участка и своевременную выдачу заготовок после термообработки на механические участки турбинного производства.