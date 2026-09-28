Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в выступлении на пленарном заседании форума «Микроэлектроника 2026» рассказал, что в системе управления ракетой «Союз-5» впервые применили процессор «Эльбрус»:

В ее системе управления впервые применен отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус». Причем речь шла не просто о замене иностранных комплектующих на отечественные, а также о том, что важно было всю аппаратную часть и программный софт написать самостоятельно.

В результате внедрения «Эльбруса» снизилось потребление энергии, повысилась скорость передачи информации -- а правильность решения была подтверждена успешным пуском.

PS: коллеги из «Техносферы» навели справки и выяснили , что речь всё-таки про наземный комплекс -- БЦВМ в такой процессорной мощности попросту не нуждается.