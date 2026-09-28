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1 день назад 2426
shigorin Информационные технологии

В системе управления ракетой «Союз-5» впервые применили процессор «Эльбрус»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в выступлении на пленарном заседании форума «Микроэлектроника 2026» рассказал, что в системе управления ракетой «Союз-5» впервые применили процессор «Эльбрус»:

В ее системе управления впервые применен отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус». Причем речь шла не просто о замене иностранных комплектующих на отечественные, а также о том, что важно было всю аппаратную часть и программный софт написать самостоятельно.

В результате внедрения «Эльбруса» снизилось потребление энергии, повысилась скорость передачи информации -- а правильность решения была подтверждена успешным пуском.

PS: коллеги из «Техносферы» навели справки и выяснили, что речь всё-таки про наземный комплекс -- БЦВМ в такой процессорной мощности попросту не нуждается.

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Источник: vesti.ru

Комментарии 22

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  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski28.09.26 17:41:47

    Поздравляю эльбрусовцев!!!
    Даешь российский процессор!

    Россия одна из нескольких стран в мире со своим суверенным процессором.

    Я сам воспитанник еще советской школы ВТ (вычислительной техники, а нынче ИТ) и всегда этим горжусь!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~17:44 28.09.26
    #1321807
    • shigorin shigorin28.09.26 17:46:03
    • Нет аватара alexm29.09.26 13:45:18

      Эльбрус‑8В7″. Этот процессор относится к седьмому поколению архитектуры «Эльбрус». Его разработка сейчас на финальной стадии — завершить все процедуры планируют к концу 2026 года. Чип задумывается как универсальное решение: его планируют применять в ноутбуках, настольных ПК и встраиваемых системах. По презентационным материалам компании, у него будет шесть или более ядер с тактовой частотой от 2 ГГц.
      «Эльбрус‑32С». Это более амбициозный проект — 32-ядерный флагман. Он уже перешёл в фазу тестирования: системные платы для первых запусков инженерного образца готовы. Предсерийные экземпляры планируют выпустить в 2027 году. Ключевая фишка — переход на более современный 7-нм техпроцесс. Кроме того, в этой модели внедрят поддержку оперативной памяти DDR5, шины PCIe 5.0 и протокола CXL.

      #1321838
  • Нет аватара Алексей Растригин28.09.26 19:01:26
    Причем речь шла не просто о замене иностранных комплектующих на отечественные, а также о том, что важно было всю аппаратную часть и программный софт написать самостоятельно.


    Охохонюшки, Мантуров распинается о планах экспорта российской микроэлектроники, а эти гордятся уникальностью аппаратных решений и ассемблера
    Вот слов нет, что, совместимую систему команд использовать религия не позволяет?       

    #1321813
    • Нет аватара DimaY28.09.26 19:34:48

      Не позволяет, в том числе, безопасность критически важных проектов. Тут вот был один персонаж, который мечтал нашу атомную станцию отжать, которую мы строим, за пределами России. Но есть такая ягодка, обломиха называется. Кушайте, с удовольствием, памперс не обляпайте. Мы экспортируем свою электронику, например спутники, им надо использовать общедоступную систему команд? Мы экспортируем вооружение, все ли команды мы должны передавать при этом, для комплексов ПВО или боевой авиации?

      #1321815
      • shigorin shigorin28.09.26 21:09:17

        А её нет, общедоступной.
        ARM -- лицензируемая, на этом уже приплыли «Байкал Электроникс» в 2014.
        MIPS тоже была лицензируемая, уже скончалась.
        x86 вообще _не_ лицензируется (китайцы выкупили VIA вместе со старой лицензией), да и чисто технически это ещё тот кусок… радости (более четырёх тысяч инструкций, не говоря о багах и особенностях реализации -- и это только ядро процессора, не говоря про обвязку и милые штучки вроде SMM чуть выше железа).
        RISC-V (несколько лет как произношу «риск-хайп») -- по факту американская, точнее даже IBM’овская, и тётка из IBM вполне внятно ответила -- «если запретят по санкциям работать с русскими, так и сделаем»; китайцы вовсе не на ровном месте затеяли проект-угрозу RISC-X (и судя по Loongarch -- делиться контролем над ним ровно так же не станут).

        #1321818
        • Нет аватара DimaY28.09.26 21:29:49

          Я думаю, что развитие МЦСТ R-1000, для интимных целей, самое оно…

          Отредактировано: DimaY~21:30 28.09.26
          #1321819
          • shigorin shigorin28.09.26 23:02:50

            Так R2000 и есть    

            PS: http://tehnooms.../archives/28042

            #1321820
            • Нет аватара DimaY28.09.26 23:17:56

              Есть конечно, я думаю, Вы о нем знаете больше, чем я. Вы погружены в тему, а я так… Но думается, именно в R-1000 заложили окончательное направление развития. Были и до этого процессоры. Но мне кажется переломом стал именно R-1000. Может я ошибаюсь. Но они не станут массовыми. Просто потому что часть спецификации закрыта. И это правильно. Но на их основе, с урезанием части функций, можно работать на потребительском рынке, с привлечением фрирайтеров софта. Ну да МЦСТ виднее.

              #1321821
              • shigorin shigorin29.09.26 21:54:32

                У МЦСТ-R как раз система команд открытая, это sparcv9 (в её проектировании они приняли непосредственное участие). Для гражданки подходит меньше эльбрусов, потому как на спарках в силу специфики вроде строго выровненного доступа к памяти софта сейчас по факту меньше, чем на эльбрусах -- а на них мы перенесли более 90% текущего альтового репозитория (мне вот дома его хватало изначально, т. е. средствами бинарной трансляции не пользовался).

                #1321860
                • Нет аватара DimaY29.09.26 23:02:42
                  sparcv9


                  То что это система фактически русская, это понятно. Не всё поняли «друзья». Вы упомянули миниган, ниже в ветке. Эффекты, Шварц с Негром на на стероидах 2, насколько я знаю, делали на этой системе, могу ошибаться. Но эту систему «друзья» похоронили у себя,потому что контролировать не смогли. Но R-1000 это не совсем sparcv9, скорее sparcv9+. Это считается на калькуляторе или на железном Феликсе. А что такое + не совсем то, что я хочу знать.

                  #1321864
                  • shigorin shigorin30.09.26 00:49:38
                    То что это система фактически русская, это понятно


                    Нет, это лицензированная у ныне покойного Sun архитектура.
                    А вот «Эльбрус» -- именно своя архитектура.

                    #1321866
                    • Нет аватара DimaY30.09.26 01:07:54

                      Вот Вы о чем сейчас? О законах, понятиях или идеях? Я могу и зарамсить про туфту с прицепами. Откуда Sun взяла это? Почему не один стек? Давайте родословную в полном варианте.

                      #1321867
            • Нет аватара alexm29.09.26 13:43:24

              В России компания МЦСТ разработала отечественный R-2000 (официальное обозначение микросхемы — 1891ВМ018). Это вычислитель серверного класса на архитектуре SPARC 9-й версии с тактовой частотой до 2 ГГц. Он предназначен для многопроцессорных серверов, рабочих станций и бортовых вычислителей
              https://www.mcst.ru/R2000

              #1321837
          • Нет аватара alexm29.09.26 13:41:36
            именно в R-1000


            Микропроцессор МЦСТ R1000 (1891ВМ6Я, проектное название МЦСТ-4R) — четырёхъядерная система на кристалле с 64-битной архитектурой SPARC v.9. Поддерживаются векторные расширения VIS1 и VIS2, а также дополнительные инструкции для комбинированных и упакованных операций.

            #1321836
        • Нет аватара omap29.09.26 17:29:26

          Во-первых в статье, на которую вы ссылаетесь, речь идёт о членстве в консорциуме RISC-V национальных академий разных государств, даже тех которые под ограничениями, а не о запретах на использование архитектуры. То есть консорциум теоретически может исключить Россию из процесса развития и разработки архитектуры в будущем, а не запретить пользоваться спецификацией.
          Во-вторых каким образом кто-либо как-либо может запретить России пользоваться открытой спецификацией RISC-V? Мне действительно интересно, ответьте пожалуйста если знаете.

          Отредактировано: omap~17:35 29.09.26
          #1321851
          • Нет аватара DimaY29.09.26 19:03:34

            Я Вам отвечу. Это делается просто. Имеем спецификацию открытая спецификация версии (условно) 3.0, объявляете, что версии спецификации начиная с 3.01 становятся проприетарными и распространяются только в рамках консорциума, с авторизованным доступом, стоимость доступа 0 $ в год. И Вы остаетесь с версией 3.0, количество разработчиков по развитию архитектуры в России, значительно меньше, чем у членов консорциума. В итоге Вы задействовали людей, ресурсы и получили архитектуру, которая обречена на отставание. Есть исторический пример из автомобильной промышленности.

            #1321855
            • Нет аватара omap29.09.26 19:40:52

              Да, это теоретически возможно, однако это выстрел в ногу США и выстрел в голову консорциуму RISC-V, поскольку на следующий же день Китай делает форк и покидает консорциум забирая с собой половину инженеров и 2\3 мирового рынка. Почему? Потому что основная причина какой-никакой популярности RISC-V в открытости всех спецификаций и типа «независимости от политических решений», они же даже в Швейцарию переехали только бы выйти из-под экспортного контроля США.

              #1321856
              • Нет аватара DimaY29.09.26 20:33:01

                Ну они еще та многоножка… Вам напомнить все ноги в которые они стреляли? У меня столько времени не хватит. А это ну очень маленькая нога.Но если хотите, то могу перечислить основные, чтобы Вы поняли, что тем, кто этой ситуацией рулит по мужскому органу и до женского органа.

                Дополню о выходе Китая.

                Олимпийская хартия. Вне политики. Вышел Китай из нее, когда нас загнобили?

                ВТО, санкции противоречат уставу ВТО и что?

                Китай останется, пока ему будет выгодно.

                Отредактировано: DimaY~20:44 29.09.26
                #1321858
              • shigorin shigorin29.09.26 22:01:41
                выстрел в ногу США и выстрел в голову консорциуму RISC-V


                Не находите, что там сейчас не дробовик для этой цели стали применять, а сразу миниган?

                #1321862
          • shigorin shigorin29.09.26 22:00:59
            Во-вторых каким образом кто-либо как-либо может запретить России пользоваться открытой спецификацией RISC-V?

            Пользоваться «на чтение» или «на запись»?
            Первым -- вряд ли, это и с ARM вон не вполне получилось применительно что к нашим, что к китайцам.
            Но вся эта спецолимпиада без допуска под своим флагом нафиг не нужна, как мне кажется.

            Ну и главное по RISC-V: это изначально ущербная архитектура, весьма плохо спроектированная (например, есть операции, которые везде занимают такт, а там -- три) и явно предназначенная в микропроцессорах не для достижения высокой производительности, но чтоб папуасам отбить желание делать своё, когда можно на халяву взять «открытое-международное» (если что, линуксами занимаюсь с 1998 года и неплохо знаком как с типовой риторикой-агитацией, так и с изнанкой подобных начинаний, равно как и с различием байтиков/транзисторов). Потому и назвал -- цифровые ножки буша.

            Отредактировано: shigorin~00:47 30.09.26
            #1321861
    • shigorin shigorin28.09.26 21:03:36

      Совместимую с чем и как именно?
      Прошу при ответе включить голову, а не смайлики. Не так всё с ним просто.

      #1321817