Новая ледовая арена открылась в Томской области

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Так, открытый хоккейный корт в селе Бакчар построенный в 1987 году, был введен в эксплуатацию после капитального ремонта. С того времени площадку неоднократно ремонтировали и приводили в надлежащий вид, эксплуатация корта была сложной и трудоемкой. На его месте было решено построить, по сути новый спортивный объект. Работы начались в сентябре прошлого года и завершились уже к декабрю.

Отмечается, что основные достоинства новой арены это практичность, безопасность, и сравнительно низкая стоимость. Общий объем финансирования работ составил 24 миллиона рублей.

Церемония открытия завершилась показательными выступлениями юных бакчарских хоккеистов.

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