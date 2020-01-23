Томский Сибкабель запустил новую линию волочения

© sun9-46.userapi.com

Сибкабель (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) ввело в эксплуатацию новую линию волочения.

Линия приобретена в рамках масштабной инвестиционной программы Сибкабеля. Ее запуск позволит предприятию увеличить объемы переработки (волочения) медной катанки в проволоку, из которой делают токопроводящую жилу кабеля. Соответственно, вырастут объемы выпуска готовой продукции, в первую очередь, кабелей для нефтегазовой, горнорудной отраслей, силовых кабелей. Они являются основной продукцией Сибкабеля. В 2019 г. в основное производство Сибкабеля было инвестировано порядка 310 млн рублей, объем переработки металла увеличился на 15%.

© sun9-71.userapi.com

С приобретением новой линии на заводе стало две машины грубого волочения. Современное оборудование сконструировано с учетом передовых технологий в области высокоскоростного волочения медной проволоки. Катанка перерабатывается со скоростью до 35 м в секунду, что почти втрое выше, чем на старой линии. Кроме того, меньше времени требуется для перезаправки — машина оснащена автоматическим затягивающим устройством. Также среди ее преимуществ можно выделить современную систему управления, возможность быстрой смены фильер (инструмента для вытягивания проволоки) и автоматическую очистку контактных устройств от загрязнений. В конечном счете все это влияет на качество проволоки и, соответственно, готовой продукции.