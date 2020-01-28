В Волоколамске открыли современную музыкальную школу
Творчество в приоритете. В Волоколамске открыли современную музыкальную школу | Изображение 1 © 360tv.ru
В Волоколамске открыли новую музыкальную школу. Там смогут обучаться около 600 талантливых детей. Здание построили в период с 2018 по 2019 год с учетом всех требований для учреждений дополнительного образования детей. Оно имеет три этажа и оборудовано лифтом.
Все кабинеты они уже успели изучить, ведь заработало учреждение с первого дня. Для гостей ученики решили провести экскурсию, а педагоги отметили все плюсы новой школы.
Творчество в приоритете. В Волоколамске открыли современную музыкальную школу © 360tv.ru
«С вводом в эксплуатацию нового здания улучшается качество занятий», — заявил педагог Валентин Медведев.
В муниципалитете таких школ больше нет. Новое здание рассчитано на 600 человек. И полностью оснащено: в школе имеется 30 кабинетов, оборудованных для обучения игре на разных музыкальных инструментах. Также там есть большой просторный концертный зал и два отдельных малых зала для занятий хорового коллектива и для репетиций оркестра. Все предусмотрено и для маломобильных посетителей.
«Здание абсолютно приспособлено под музыкальную школу. Здесь звукоизоляция, большие просторные индивидуальные кабинеты», — отметила директор музыкальной школы Волоколамска Виолетта Маслова.
Творчество в приоритете. В Волоколамске открыли современную музыкальную школу | Изображение 2 © 360tv.ru
Раньше будущие музыканты занимались в бывшем купеческом доме, который сначала переоборудовали в военный госпиталь, а потом, в 60-х, в школу. В новом здании заметно просторнее.
Также вполне возможно, что преподавать в новой школе будут не только музыку. Предполагается, что в будущем она превратиться в дом творчества.
Финансирование строительства проводилось в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Запись на обучение в новой школе начнется в апреле. Очередь собирается уже сейчас.
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