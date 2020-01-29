В Госреестр включены два новых сорта сои селекции компании «Соевый комплекс»

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Новый 2020 год для компании «Соевый комплекс» ознаменовался достижением — два новых сорта сои селекции «СОКО» — СК ФАРТА и СК ВИОЛА вошли в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Этому предшествовала большая и серьезная работа селекционеров, проводимая в течение нескольких лет.

Селекционеры компании создали сорт, который прекрасно подходит для возделывания в Центральном Черноземье, Поволжье и на Юге России.

Это СК ФАРТА — новый высокоурожайный ультраскороспелый сорт сои, полудетерминантного типа, включенный в Госреестр РФ по 5, 6 и 8 регионам. СК Фарта относится ко второй группе созревания, имеет срок вегетации 88-93 дней — в условиях юга РФ, Приморского края. Содержание белка в семенах составляет 40-41 процент. Кроме того, СК Фарта характеризуется наилучшей адаптивностью к выращиванию в повторных посевах и технологичностью, которые можно считать признаками сорта специального использования. Но и это еще не все!

СК Фарта перспективен выращивания и в других регионах, например, в южных областях Сибири и Урала, а также Башкортостане. На это указывают проводимые специалистами «СОКО» в данных регионах экологические испытания сорта.

Казалось бы сложился селекционный оксюморон: ультраскороспелый СК ФАРТА в условиях юга РФ — это самый поздний сорт для условий южной Сибири. Но никакого противоречия нет! В условиях этого региона он созревает на пределе возможностей вегетации бобовой культуры. Но и в этом его «изюминка» — благодаря позднего созреванию и потенциал урожайности у него здесь самый высокий — до 35 ц/га. В южной Сибири СК Фарта будет готов к уборке уже в начале сентября, при этом может потребоваться десикация.

Сорт СК ВИОЛА — среднеспелый сорт интенсивного типа, также был включен в Госреестр в 2020 году. Какие особенности его отличают?

Сорт сои СК ВИОЛА относится к четвертой группе созревания, срок вегетации составляет 117-120 дней. Сорта 4-й группы созревания возделываются в южных регионах страны, так как для их полного роста и развития требуется набрать сумму эффективных температур 2200-2600 ºС. Эти сорта обладают высоким потенциалом урожайности семян, максимальная урожайность — до 5,5 т/га (реализуется она при средних или оптимальных условиях увлажнения). СК Виола быстро накапливает вегетативную массу и обеспечивает стабильно высокий урожай с повышенным содержанием в семенах белка. СК Виола отзывчивость на увлажнение — в рисовых системах хозяйств Кубани этот новый сорт способен формировать урожайность до 5,0 тонн с гектара. В условиях Южного и Северо-Кавказского федерального округа созревает ко второй декаде сентября. Также сорта сои этой группы созревания можно использовать для выращивания в зонах с хорошей увлажненностью в летние месяцы или в условиях орошения, в том числе, к примеру, в Казахстане и Узбекистане.

По данным специалистов компании «СОКО» сорт демонстрирует среднюю урожайность — 2,99 тонны с гектара (максимальный результат, полученный в производстве — 5,79 ц/га). Содержание в семенах белка — 40-42%, масла — 20-22%.

Хозяйствам различных регионов России многие сорта сои селекции «Соевого комплекса» уже давно и хорошо знакомы. Теперь эта линейка сортов пополнилась новыми представителями, с которыми еще есть время ближе познакомиться — до начала посевной — изучив внимательно характеристики новых сортов, особенности технологий их возделывания на сайте компании «СОКО».