Увеличился спрос на семена сои от Мираторга в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом

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Компания «Мираторг», ведущий игрок агропромышленного комплекса России, подготовила 15,5 тысяч тонн семян сои для посевной кампании 2025 года. Этот объем на 50% превышает показатели предыдущего года. Семена предназначены как для собственных нужд компании, так и для обеспечения партнеров.

Развитие отечественной селекции в растениеводстве и снижение зависимости от импорта являются ключевыми задачами для обеспечения продовольственной безопасности страны. Эти направления также занимают важное место в стратегии «Мираторга». Благодаря открытию трех селекционно-семеноводческих центров в Орловской и Курской областях, внедрению современных технологий и сотрудничеству с ведущими научно-исследовательскими институтами, компания обеспечивает высококачественным семенным материалом не только свои подразделения, но и других участников агрорынка — от крупных холдингов до небольших фермерских хозяйств. Производимые семена соответствуют государственным стандартам, а сорта адаптированы к российским климатическим условиям, что повышает их устойчивость к болезням и вредителям.

Соя — одна из самых ценных масличных культур, отличающаяся высоким содержанием белка, аминокислот и питательных веществ. Выращенные компанией соевые бобы перерабатываются на собственном комбикормовом заводе, где из них производят масло и соевый шрот — важный компонент кормов для животных. В 2025 году «Мираторг» предлагает аграриям семена сои с повышенным содержанием белка и разными сроками созревания: от ультраскороспелых сортов, таких как «Юкон» и «Альберта», до среднеспелых — «Фулфорд» и «Рейджана».

"Рост свиноводства и птицеводства сделал сою одной из самых востребованных сельскохозяйственных культур, что привело к увеличению её доли в структуре посевных площадей компании. Соя играет ключевую роль в обеспечении сбалансированного рациона животных благодаря высокому содержанию протеина и оптимальному набору аминокислот. Спрос на семена сои продолжает расти: в этом сезоне мы подготовили к посевной более 15 тысяч тонн. Принцип компании «от поля до прилавка» позволяет нам контролировать качество семенного материала и соответствовать самым высоким мировым стандартам", — отметили в пресс-службе агропромышленного холдинга «Мираторг».

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