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Детские сады и школы

Новый детский сад на 289 мест открыли в Белгородской области

 © asmobel.ru

Детский сад «Малыш» в Губкине должен решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях микрорайона Журавлики. Здание реконструировали под детсад и дополнили корпусом на четыре ясельные группы. Общая площадь объекта составляет почти 4 тыс. кв. м. Сад рассчитан на 289 детей в 14 группах.

В новом детском саду есть музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, бассейн, лингафонный кабинет. Здесь оборудованы рабочие места для педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда, а процедурный и медицинский кабинеты обеспечены необходимым оборудованием.
Источник: https://bel.ru/news/society/31-01-2...mest-otkryli-v-belgorodskoy-oblasti

новый детсад, Белгородская область
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