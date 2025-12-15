Комбинат КМАруда запустил вагоноремонтное депо на глубине 250 метров
Комбинат КМАруда ввел в эксплуатацию три новых инфраструктурных объекта на горизонте -250 метров: электровозное и вагоноремонтное депо, а также подземный вокзал с камерой ожидания. Инвестиции составили 587 млн руб.
Запуск новых объектов позволит готовить электровозы к ежедневным рейсам, обслуживать и ремонтировать вагоны и электровозы на новом горизонте -250 метров. Комплекс вмещает до десяти единиц спецтехники для единовременного обслуживания и восстановления.
Ранее технику для большинства видов ремонта поднимали на поверхность. Теперь предприятие сможет проводить планово-предупредительный ремонт в шахте, что значительно сократит простои.
Для удобства работников был построен подземный вокзал, через этот транспортный узел будут распределяться бригады внутри шахты, предусмотрена камера ожидания для комфорта и безопасности сотрудников.
Новые объекты запущены в рамках инвестиционного проекта по освоению нижележащих горизонтов шахты им. Губкина, подразумевающего увеличение добычи руды до 7 млн тонн в год.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0