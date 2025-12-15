Комбинат КМАруда ввел в эксплуатацию три новых инфраструктурных объекта на горизонте -250 метров: электровозное и вагоноремонтное депо, а также подземный вокзал с камерой ожидания. Инвестиции составили 587 млн руб.

Запуск новых объектов позволит готовить электровозы к ежедневным рейсам, обслуживать и ремонтировать вагоны и электровозы на новом горизонте -250 метров. Комплекс вмещает до десяти единиц спецтехники для единовременного обслуживания и восстановления.

Ранее технику для большинства видов ремонта поднимали на поверхность. Теперь предприятие сможет проводить планово-предупредительный ремонт в шахте, что значительно сократит простои.

Для удобства работников был построен подземный вокзал, через этот транспортный узел будут распределяться бригады внутри шахты, предусмотрена камера ожидания для комфорта и безопасности сотрудников.

Новые объекты запущены в рамках инвестиционного проекта по освоению нижележащих горизонтов шахты им. Губкина, подразумевающего увеличение добычи руды до 7 млн тонн в год.