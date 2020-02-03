«Уральские локомотивы» передали РЖД тысячный электровоз 2ЭС6 «Синара»

© sun9-3.userapi.com

31 Января 2020 г. на заводе «Уральские локомотивы» состоялась передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам.

Электровоз 2ЭС6 серийно производится с 2008 года. Локомотив успешно эксплуатируется на Свердловской, Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Октябрьской и Куйбышевской железнодорожных магистралях. Тяговые характеристики 2ЭС6 дают возможность водить составы до 8000 тонн. За последнее десятилетие предприятие существенно повысило производительную мощность и долю высокотехнологичного оборудования. Так, за эти годы выпуск только электровозов «Синара» увеличился в 26 раз и составил в 2019 году 155 машин.

«По сравнению с локомотивами на постоянном токе старых серий, электровоз 2ЭС6 более энергоэффективен, примерно на 7%. Для Российских железных дорог, которые почти 100 млрд рублей в год тратят на оплату электроэнергии, это уже значительная сумма экономии. Кроме того, локомотив „Синара“ более мощный и удобный с точки зрения комфорта для локомотивных бригад. Действительно, машинисты во многих локомотивных депо очень хотят работать именно на этих электровозах, потому что их работа иногда экстремальная и очень ответственная, а в этой машине для них созданы все условия», — отметил заместитель генерального директора — начальник дирекции тяги ОАО «РЖД» Олег Валинский.

© sun9-52.userapi.com

Грузовой двухсекционный электровоз постоянного тока 2ЭС6 «Синара» — самый массовый локомотив постоянного тока нового поколения на сети РЖД. При его разработке впервые успешно применено независимое возбуждение тяговых двигателей, что позволило улучшить процесс реализации силы тяги. Именно на электровозы 2ЭС6 была установлена инновационная для своего времени микропроцессорная система управления и диагностики, которая в дальнейшем была интегрирована и на скоростные электропоезда «Ласточка». Система включает в себя функции автоведения с возможностью передачи управления операторам удаленных стационарных центров, диагностики, трансляции данных по каналам технологической радиосвязи, регистрации параметров, позиционирования GPS/ГЛОНАСС. Еще одна умная система — БЛОК, которая включает в себя функции телемеханической системы контроля бдительности машиниста, также была впервые применена именно на электровозах «Синара».

"2ЭС6 — действительно инновационный локомотив: при его проектировании российскими конструкторами применено до 80% технических решений, которые ранее не использовались в отечественном машиностроении. Это позволило создать современный и надежный электровоз постоянного тока с коллекторным тяговым приводом, востребованный РЖД. Сейчас мы работаем над уникальным проектом для РФ по разработке и созданию собственного асинхронного привода для этого локомотива. В 2021 году привод будет предоставлен для испытаний, а в 2022 году мы надеемся, что уже 2ЭС6А выйдет на пути российских железных дорог", — подчеркнул президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский

© sun1-93.userapi.com