В Алтайской крае открыто новое литейное производство

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3 февраля в городе Рубцовске Алтайского края состоялся торжественный запуск нового литейного производства на «Рубцовском заводе запасных частей». Проект реализовало объединение сельхозмашиностроительных компаний «Алмаз». Запланированный объем производства — 350−400 тонн литья в месяц. На предприятии создадут 155 рабочих мест.

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Литейный комплекс находится в реконструированном здании бывшего завода автотракторного электрооборудования (АТЭ) площадью более 2,7 тыс. кв. метров. В него входят:

плавильное отделение с тремя индукционными плавильными установками по два узла емкостью 450 кг,

формовочное прозводство с уникальным автоматическим программируемым формовочным столом,

вспомогательное отделение с дробеочистным,обрезным и другим оборудованием.

Литейный комплекс специализируется на изготовлении отливок сложной конфигурации массой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна. Он будет обеспечивать как потребность собственного производства объединения «Алмаз», так и сторонних потребителей. Высокая степень автоматизации производственных процессов позволит обеспечить выпуск 3,6 тыс. тонн годных отливок в год.

«Алмаз» — объединение компаний сельхозмашиностроительной сферы,специализирующихся на проектировании,производстве и сбыте почвообрабатывающей техники и запасных частей. В объединение входят Торговый дом «Алмаз», «Рубцовский завод запасных частей» и «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт».

«Рубцовский завод запасных частей» занимает одну из ведущих позиций в рейтинге производителей сельхозтехники в России и входит в «Ассоциацию Росагромаш», объединяющую крупнейшие сельхозмашиностроительные предприятия страны.

Завод производит свыше 40 моделей почвообрабатывающей техники и более 230 наименований запасных частей. Предприятие ежегодно выпускает 3,6 млн. единиц запасных частей и более 1,5 тысяч машин, которые поставляются в большинство регионов России и ряд стран СНГ.