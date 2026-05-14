Алтайский шинный комбинат выпустил первые партии авиашин для новых российских авиалайнеров: Ил-114-300, МС-21-310 и Суперджет.

Весной 2026 года пройдены все испытания, серийное производство начинают на Алтайском шинном комбинате в Барнауле.

Проведена глубокая модернизация производства, завершён монтаж нового оборудования.

Алтайский шинный комбинат серийно выпускает авиашины для эксплуатируемых в России самолетов Ил-96, Ту-204/Ту-214, Ан-38, Ан-140, Ил-62М.

По информации специалистов Объединенной авиастроительной корпорации, разработка российской авиашины модели 1А для основной опоры «Суперджета» на Алтайском шинном комбинате велась с 2016 года, были проведены десятки испытаний в России и Китае (в нашей стране пока отсутствует необходимый стенд для проверки динамических и статических нагрузок, его проект уже разработан). Испытания завершились в 2024 году. Завод получил свидетельство о годности комплектующего изделия (СГКИ). Новые шины установлены на опытный «Суперджет» в Жуковском для сертификационных летных испытаний на Летно-испытательной станции компании «Яковлев». По результатам стендовых испытаний согласно стандарту КТ 32-02 пневматики основной стойки шасси «Суперджета» выдерживают 100 циклов «взлет-посадка» при максимальных эксплуатационных нагрузках. Масса авиашины составляет 59 кг. На комбинате в 2026 году активно ведется разработка шин для передней стойки шасси «Суперджета», этот проект будет завершен в более сжатые сроки.

Для МС-21-310 созданием шин начали заниматься в 2020 году. Свидетельства годности для основной и носовой опор пассажирского лайнера данного типа получены осенью 2024 года, шины установлены на опытном воздушном судне.

Для Ил-114-300 разработаны специальные диагональные шины, отличающиеся конструктивом от радиальных шин «Суперджета» и МС-21. Технические требования к шинам для этого самолета еще выше, чем к его более крупным собратьям из-за того, что он должен выдерживать условия экстремально низких температур, садиться на небольшие и грунтовые аэродромы.