В Брянске открылся новый детский сад на 200 мест

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Детский сад № 2 «Лёвушка» открылся в городе Брянск. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест. Предусмотрено создание 12 групп, из них 8 ясельных. Стоимость строительства превысила 139 млн рублей.

4 февраля в Брянске также открыли. Новый корпус рассчитан на 55 детей ясельного возраста. Здесь разместятся 4 группы для малышей в возрасте до 3-х лет.

Отметим, что в Брянской области ведется масштабное строительство дошкольных учреждений, причем половина новых мест предназначена для малышей в возрасте до трех лет. Только в прошлом году создано 1670 мест. Работа в этом направлении будет продолжена. В ближайшие два года за счет строительства детских садов и пристроек к ним планируется создать еще 840 мест, в том числе для детей в возрасте до 3 лет — 540 мест.

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