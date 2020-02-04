В Брянске открылся новый детский сад на 200 мест
Детский сад № 2 «Лёвушка» открылся в городе Брянск. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест. Предусмотрено создание 12 групп, из них 8 ясельных. Стоимость строительства превысила 139 млн рублей.
4 февраля в Брянске также открыли. Новый корпус рассчитан на 55 детей ясельного возраста. Здесь разместятся 4 группы для малышей в возрасте до 3-х лет.
Отметим, что в Брянской области ведется масштабное строительство дошкольных учреждений, причем половина новых мест предназначена для малышей в возрасте до трех лет. Только в прошлом году создано 1670 мест. Работа в этом направлении будет продолжена. В ближайшие два года за счет строительства детских садов и пристроек к ним планируется создать еще 840 мест, в том числе для детей в возрасте до 3 лет — 540 мест.
Читайте также...
- Детский сад на 150 мест с бассейном открыт в Брянской области
- Сельский детский сад на 35 мест открыт в Брянской области
- В Брянске открылся новый детский сад на 270 мест