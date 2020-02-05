Новый танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

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Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел все государственные испытания, сообщил представитель концерна «Уралвагонзавода» РИА Новости.

Отмечается, что контракт на поставку проверенных Т-90М в войска был подписан в рамках военно-технического форума «Армия-2019».

В конце 2019 года в Министерстве обороны сообщили, что по итогам испытаний «Прорывов» примут решение, когда они будут приняты на вооружение и их начнут серийно поставлять в войска.

Танк Т-90М «Прорыв» имеет принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. Он оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в разное время суток, а одной из ключевых особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться информацией в режиме реального времени с другими машинами.