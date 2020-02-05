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Агропром и пищевая промышленность

Селекционеры Башкирского ГАУ представили три новых высокоурожайных сорта картофеля

 © mcx.ru

Ученые Башкирского государственного аграрного университета продолжают плодотворную работу по выведению новых видов картофеля на безвирусной основе. Так, селекционеры вуза представили три высокоурожайных сорта «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык», прекрасно адаптированных к климату Приволжского федерального округа и устойчивых к различным заболеваниям.

Главными преимуществами сорта «Эрвел» являются мощная корневая система, которая превосходит стандартные показатели в два раза и составляет 5%, универсальность (картофель годится как для пищи, так и в качестве сырья), засухоустойчивость и иммунитет к вредителям."Агата НС" и «Ирендык» отличаются высоким содержанием крахмала (21% и выше) и витамина С (20-28 мг %). Продуктивность «Агаты», к тому же, достигает до 20 тонн, составив в 2019 году 124 центнера с гектара — более 2,5 кг с каждого куста.

По словам создателя, главного научного сотрудника Башкирского ГАУ Дениса Андрианова, оба этих сорта даже после механической и тепловой обработки сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении более пяти суток.Кроме того, все новинки значительно дешевле как отечественных, так и зарубежных образцов в среднем на 12%, что позволит существенно снизить уровень импортозависимости и увеличить производство элитного семенного материала картофеля до 30 тысяч штук ежегодно.

На данный момент «Эрвел» готовится получить патент, а «Агата НС» и «Ирендык» переданы для внесения в государственный реестр селекционных достижений. Отметим также, что еще четыре новые линии картофеля ученых Башкирского ГАУ проходят госсортоиспытания по Российской Федерации.
Источник: http://mcx.ru/press-service/regions...vysokourozhaynykh-sorta-kartofelya/

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БГАУ, картофель
  • Нет аватара абрамыч
    05.02.2017:24:46

    Самая вкусная картошка-сорт Американка вырашенная в Мазанке под Симферополем 70 р. за кг.

    #1187344
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