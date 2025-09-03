© miratorg.ru

Агропромышленный холдинг «Мираторг», ведущий российский производитель продукции полного цикла — от селекции до продукта на прилавке, сообщает о запуске в Брянской области нового комплекса по выращиванию и хранению товарного картофеля проектной мощностью 56 тысяч тонн в год.

Реализация проекта позволила создать 80 новых рабочих мест в Выгоничском районе. Общий объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

Новый комплекс является важным звеном в стратегии холдинга по созданию полного цикла выращивания картофеля. Он включает возделывание картофеля на площади 828 гектаров и его последующее хранение на современных складах общей вместимостью 36 тысяч тонн. Часть урожая будет напрямую поступать с поля на перерабатывающие предприятия. Для обеспечения высокотехнологичного производства компания приобрела и модернизировала сельскохозяйственное предприятие, сформировала парк специализированной полевой и складской техники, а также построила новый складской комплекс с необходимой инфраструктурой.

Проект полного цикла «Мираторга» охватывает Калининградскую, Брянскую, Орловскую и Тульскую области. Он начинается с размножения мини-растений собственных сортов отечественной селекции в микроклональной лаборатории и производства мини-клубней. Следующими этапами являются получение семян высоких репродукций до элиты и выращивание товарного картофеля.

Выращенное сырье предназначено для переработки на высокотехнологичном заводе по производству картофеля фри в Орловской области, который создается «Мираторгом» совместно с компанией «Вкусно — и точка» и планируется к запуску в 2026 году.

Особенностью проекта является тесное сотрудничество с ведущими научными учреждениями, в частности с ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха и Уральским НИИСХ — филиалом ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Выбор подходящих климатических зон и использование современных энергосберегающих технологий позволяют холдингу производить высококачественный семенной материал. В 2028 году компания планирует произвести 1 166 тонн супер-элиты и 15 000 тонн элиты, работая с четырьмя продовольственными и двумя техническими сортами картофеля.

В целом реализация проектов «Мираторга» позволила создать в регионе 12,7 тысячи рабочих мест в сельской местности.