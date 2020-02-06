Корабль «Союз МС-13» успешно приземлился
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитан, вернулся на Землю.
Посадка спускаемого аппарата произошла юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.
В 5:35 мск экипаж попрощался с остающимися на станции российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.
Расстыковка корабля и станции произошла в 8:50 мск.
«Союз МС-13» прибыл на МКС 21 июля 2019 года.
Источник: https://ria.ru/20200206/1564338835.html
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