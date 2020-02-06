В Челябинске открыли новый корпус туберкулезного диспансера

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В Челябинске открыли новый корпус областного клинического противотуберкулезного диспансера. Он рассчитан на 125 пациентов, сообщает минздрав региона.

На строительство нового здания в Металлургическом районе областного центра ушло около 165 млн рублей, из которых 109 млн пришло из федерального бюджета, а 56 — это средства области.

В корпусе разместят первое в регионе отделение для пациентов с устойчивостью инфекции к противотуберкулезным препаратам. Палаты-полубоксы на 27 человек оборудованы индивидуальной вентиляцией и отрицательным давлением, что максимально обеспечивает изоляцию больных. Кроме того, будет организовано фтизиатрическое отделение на 44 койки, отделение реанимации на шесть коек и стационар на 48 коек для пациентов, больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.

Помимо взрослых отделений, в здании разместят и детскую поликлинику на 25 посещений в смену, а также централизованную стерилизационную и рентгеновский кабинет для всех пациентов.

По статистике с активным туберкулезом на учете состоит более 4 тыс. жителей Челябинской области. В 2018 году в регионе от этой болезни умерло почти 300 человек.

Источник фото: chokptd74.ru