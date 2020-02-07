В Череповце открыли два новых детских сада

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Два новых дошкольных учреждения открыли 6 февраля в Зашекснинском районе Череповца. Это детский сад «Созвездие» в 144 микрорайоне и «Акварелька» в 112 микрорайоне.

В зданиях есть бассейн, устроены зимние сады с аквариумами, изостудии, комнаты песочной терапии, театральные комнаты, гимнастические и физкультурные залы с тренажерами.

Каждый из садов рассчитан на 420 детей. В каждом откроются по пять ясельных групп.

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В них будут работать по 18 групп: 5 групп (на 100 мест) для детей до 3 лет и 13 групп (на 320 мест) для детей старше 3 лет. Ясельные группы будут располагаться на первых этажах, остальные — на вторых и третьих.