В Череповце открыли два новых детских сада
Два новых дошкольных учреждения открыли 6 февраля в Зашекснинском районе Череповца. Это детский сад «Созвездие» в 144 микрорайоне и «Акварелька» в 112 микрорайоне.
В зданиях есть бассейн, устроены зимние сады с аквариумами, изостудии, комнаты песочной терапии, театральные комнаты, гимнастические и физкультурные залы с тренажерами.
Каждый из садов рассчитан на 420 детей. В каждом откроются по пять ясельных групп.
В них будут работать по 18 групп: 5 групп (на 100 мест) для детей до 3 лет и 13 групп (на 320 мест) для детей старше 3 лет. Ясельные группы будут располагаться на первых этажах, остальные — на вторых и третьих.
Источник: https://newsvo.ru/news/125146
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