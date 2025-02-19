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Kотенко Cергей 19 февраля 2025, 22:04 17 Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый свиноводческий комплекс открылся в Вологодской области

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 © static.mk.ru

ООО «Слобода» заапущен в работу новый свиноводческий комплекс почти на четыре тысячи скотомест в Марково Вологодского района. В год здесь планируют производить до 2,5 тысяч тонн свиней на убой.

Планируется, что в дальнейшем свиноводческий комплекс выйдет на проектную мощность в 5,5 тысяч тонн.

Инвестиции в проект составили 587 млн рублей.

Производственная площадка включает четыре здания откорма и одно здание доращивания свиней.

 © sun9-41.userapi.com

https://vk.com/...0ozjkt190322051

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Источник: https://vologda.mk.ru/economics/202...mpleks-otkryli-na-vologodchine.html

свиноводство, Вологодская область, сельское хозяйство
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