Новый свиноводческий комплекс открылся в Вологодской области

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ООО «Слобода» заапущен в работу новый свиноводческий комплекс почти на четыре тысячи скотомест в Марково Вологодского района. В год здесь планируют производить до 2,5 тысяч тонн свиней на убой.

Планируется, что в дальнейшем свиноводческий комплекс выйдет на проектную мощность в 5,5 тысяч тонн.

Инвестиции в проект составили 587 млн рублей.

Производственная площадка включает четыре здания откорма и одно здание доращивания свиней.

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