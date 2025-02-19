Новый свиноводческий комплекс открылся в Вологодской области

Новый свиноводческий комплекс открылся в Вологодской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Слобода» заапущен в работу новый свиноводческий комплекс почти на четыре тысячи скотомест в Марково Вологодского района. В год здесь планируют производить до 2,5 тысяч тонн свиней на убой.
Планируется, что в дальнейшем свиноводческий комплекс выйдет на проектную мощность в 5,5 тысяч тонн.
Инвестиции в проект составили 587 млн рублей.
Производственная площадка включает четыре здания откорма и одно здание доращивания свиней.
https://vk.com/...0ozjkt190322051
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