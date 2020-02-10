На СКЖД поступило 3 рельсобуса производства АО «Метровагонмаш»
Новые рельсовые автобусы вышли на пригородные маршруты Ростовской области. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на СКЖД поступило 3 рельсобуса производства АО «Метровагонмаш», которые будут курсировать в двух- и четырехвагонной сцепке.
7 февраля на пригородный маршрут направления Ростов — Волгодонск вышел рельсовый автобус серии РА-3.
По сравнению с предыдущим поколением поездов, осуществляющих перевозки на неэлектрифицированных участках, РА-3 обеспечивают совершенно новый уровень комфорта для пассажиров.
Вагоны с улучшенным интерьером оборудованы салонными табло для информирования пассажиров, системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха и энергосберегающим светодиодным освещением. Количество посадочных мест увеличено по сравнению с предыдущей серией на 15%. В тамбурах головных вагонов предусмотрен подъемный механизм для посадки маломобильных групп пассажиров. Сама посадка и высадка возможна как с низких, так и с высоких платформ.
На данный момент по 22 региональным маршрутам курсируют 123 пригородных поезда. В 2019 году ими было перевезено 8,3 млн пассажиров, что на 0,4% превышает уровень 2018 года.
При этом половина пассажиропотока приходится на участок Ростов — Таганрог — Успенская. Востребованность данного направления повлияла на увеличение транспортного заказа от регионального правительства. В прошлом году в график были добавлены 3 пары поездов.
Что касается направления Ростов — Сальск — Волгодонск, то здесь курсируют 3 пары пригородных поездов, которые в 2019 году перевезли свыше 500 тыс. пассажиров.
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