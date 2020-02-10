В Новосибирске открыли новую школу для 1100 учеников

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В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» состоялось открытие новой школы № 217 в Кировском районе Новосибирска.

В школе — 50 учебных классов, всего в ней смогут обучаться 1100 детей.

Здесь есть три физкультурных зала и один хореографический, будут работать секции по различным видам спорта, ученики также будут заниматься вокалом. В десяти кабинетах подключен Wi-Fi, а в столовой одновременно смогут есть 550 человек.

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Строительство школы началось в 2018 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию она получила в январе. Ещё почти месяц потребовался на то, чтобы пройти экспертизы от Роспотребнадзора и Госпожнадзора: они необходимы, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.

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В школе № 217 есть три физкультурных зала:

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Для детей оборудовали хореографический зал:

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Новое оборудование также разместили в кабинетах труда:

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В школе дети смогут заниматься в вокальной студии:

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В школе есть современное оборудование, в 10 кабинетах есть зона Wi-Fi:

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Помимо лифтов, в школе есть подъёмники для детей с ограниченными возможностями здоровья:

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Новая школа уже готова к работе:

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