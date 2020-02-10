В Новосибирске открыли новую школу для 1100 учеников
В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» состоялось открытие новой школы № 217 в Кировском районе Новосибирска.
В школе — 50 учебных классов, всего в ней смогут обучаться 1100 детей.
Здесь есть три физкультурных зала и один хореографический, будут работать секции по различным видам спорта, ученики также будут заниматься вокалом. В десяти кабинетах подключен Wi-Fi, а в столовой одновременно смогут есть 550 человек.
Строительство школы началось в 2018 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию она получила в январе. Ещё почти месяц потребовался на то, чтобы пройти экспертизы от Роспотребнадзора и Госпожнадзора: они необходимы, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.
В школе № 217 есть три физкультурных зала:
Для детей оборудовали хореографический зал:
Новое оборудование также разместили в кабинетах труда:
В школе дети смогут заниматься в вокальной студии:
В школе есть современное оборудование, в 10 кабинетах есть зона Wi-Fi:
Помимо лифтов, в школе есть подъёмники для детей с ограниченными возможностями здоровья:
Новая школа уже готова к работе:
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10.02.2017:58:56