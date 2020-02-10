В Бурятии заложили первый камень центра ядерной медицины

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10 февраля, в Улан-Удэ заложен первый камень в основание Центра ядерной медицины, который позволит использовать прорывные разработки диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Объем инвестиций в проект — 1,38 млрд рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Оборудование центра позволит на ранних стадиях диагностировать онкологические и также кардиологические заболевания и проводить оценку эффективности лечения.

В Бурятии на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 16,6 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно в регионе регистрируется более 3 тыс. случаев заболевания раком — в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и компания «Медицина и ядерные технологии» подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины.

Проект на условиях государственно-частного партнерства реализует ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ» и правительство Бурятии. Строительство центра будет вестись за счет средств инвестора и «единой» дальневосточной субсидии. Специально для работы в центре будет подготовлено 60 специалистов. Ежегодно здесь планируют проводить более 5,5 тыс. диагностических процедур. Центр будет обслуживать не только население республики, но и из соседних регионов и Монголии.

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В результате показатели выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях к 2023 году должны возрасти до 55,5%. Услуги в медучреждении для жителей Бурятии будут бесплатными, по программе обязательного медицинского страхования. Направление «Ядерная медицина» входит в программу по борьбе с онкозаболеваниями по нацпроекту «Здравоохранение».